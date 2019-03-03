4 марта начинается масленичная неделя, когда главным украшением стола становятся блины. Горячие, ароматные, толстые и тонкие, с мясом и сладкой начинкой – чем больше их будет, тем лучше. Так что самое время отведать блинов. А как приготовить особые блины, вроде шпинатных панкейков, блинов с орехами, томатных блинов и др., читайте в рубрике «дела житейские» свежего номера газеты "Эфир".