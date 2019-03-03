Нажмём на газ
Уже третий год в Прикамье реализуется программа газификации. За 2017–2018 годы в крае построено 63 газопровода. Газ пришел в более чем 30 тысяч домовладений, и у десятков тысяч жителей Прикамья жизнь стала комфортнее, удобнее и легче. Таких высоких темпов газификации не было уже давно, но запросы и ожидания жителей всё равно значительно больше. Поэтому на ближайшие годы большие планы. Читайте подробности в свежем номере газеты «Эфир».
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