Нажмём на газ

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← 4 марта начинается Масленичная неделя

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газ

Уже третий год в Прикамье реализуется программа газификации. За 2017–2018 годы в крае построено 63 газопровода. Газ пришел в более чем 30 тысяч домовладений, и у десятков тысяч жителей Прикамья жизнь стала комфортнее, удобнее и легче. Таких высоких темпов газификации не было уже давно, но запросы и ожидания жителей всё равно значительно больше. Поэтому на ближайшие годы большие планы. Читайте подробности в свежем номере газеты «Эфир».

Метки: Анонс, СМИ

Опубликовано: 03.03.2019 в 08:25 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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