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← Алексей Нилов отметит юбилей

Шесть советов по выбору идеальной офисной мебели

Обустраивать новое помещение довольно интересно. Но прежде чем подписать договор аренды нового офиса, следует подумать, каким вы хотите его видеть.
Независимо от того, арендуете ли вы новое офисное помещение, переезжаете или перепланируете домашний офис, перед покупкой мебели и светильников необходимо учитывать ряд параметров:


1. Бюджет
Первый, самый важный фактор - это бюджет офиса. Сколько вы готовы потратить на мебель? Эта цифра будет определять вид, качество и количество предметов. Постарайтесь найти лучшие предложения и мебель высшего качества, которая при этом не будет стоить баснословных денег. Перейдя по ссылке, вы сможете найти интересную мебель на любой вкус и кошелек.

2. Эстетика
Офисная мебель, которая имеет схожий цвет и дизайн, делает помещение целостным пространством. Если цвет или стиль сильно отличаются, то офис может выглядеть как одна большая мозаика, не имеющая общей концепции. Отличие в конфигурации столов и стульев могут вызвать вопросы у служащих, так как мебель может обладать разным уровнем удобства. Детально изучите параметры, прежде чем выбрать кресла для офиса.


3. Количество квадратных метров

Размеры офисного помещения будут определять тип приобретаемой мебели. Если у вас всего несколько сотрудников и небольшое пространство, можно купить просторные рабочие столы для совместной работы. Но если сотрудников много, и все они помещаются в небольшом офисе, потребуется больше столов. Убедитесь, что они не слишком маленькие или неудобные.

4. Осветительные приборы.
Каждое офисное пространство требует достаточного количества освещения независимо от того, сколько окон в нем присутствует. Однако окна – это важный аспект, так как они способны значительно снизить счета за электроэнергию. Искусственное освещение не должно быть слишком навязчивым, а источники света лучше расположить так, как это будет удобно сотрудникам.

5. Комфорт
При покупке офисной мебели необходимо учитывать комфорт служащих. Если ваша команда не чувствует себя комфортно за рабочим столом, это повлияет на производительность и моральную обстановку рабочего места.

6. Функциональность

Используйте ящики для хранения файлов и шкафы, чтобы пространство выглядело аккуратно и организованно. Наличие мобильной картотеки создаст дополнительное рабочее пространство. Для обеспечения безопасности файлов может потребоваться блокировка картотеки. Если места мало, рассмотрите возможность добавления полок в офис, чтобы задействовать вертикальное пространство.

Обращая внимание на детали во время работы над наполнением офиса, вы можете быть уверены, что создали место, где действительно хотите работать.


Опубликовано: 30.01.2019 в 15:39 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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