Алексей Нилов отметит юбилей

Алексея Нилова в роли оперуполномоченного Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей» хотя бы раз видел, наверное, каждый россиянин. Но в досье артиста, которому 31 января исполнится 55 лет, немало других любопытных и знаковых моментов. Все подробности в рубрике «ТВ юбилей» свежего номера газеты «Эфир».