Фотокнига – лучший подарок

Все мы помним те старомодные фотографии, которые были сделаны нашими родителями. Мы могли часами их рассматривать в детстве. Ведь что может быть лучше, чем держать эти фото в руках и пытаться представить, что чувствовали люди в то время, и какой была их жизнь.

Наша жизнь состоит из множества моментов, которые со временем превращаются в значимые воспоминания. Объединить их вместе можно на страницах fotoproekt.ru –фотокниги, обращаясь к которыми, вы сможете поделиться яркими минутами с близкими и друзьями.

Фотокниги – это лучший способ сохранить приключения навсегда, ведь твердая обложка обеспечивает надежную защиту изображений на долгие годы.

Опытные издатели собирали знания много лет, чтобы создавать шаблоны, выбирать шрифты и их размер для создания лаконично оформленной книги.

Как это работает?

Все очень просто! Каждая книга получается индивидуальной. Для начала работы над созданием альбома нужно выбрать подходящую опцию. Она представлена в трех вариантах: «лайт», «стандарт» и «премиум».

Шаг 1. Все начинается с подбора фотообложки. Это может быть как классический ламинированный вариант, так и обложка изо льна, искусственной или натуральной кожи. Обложки также имеют разные текстуры, но все приятны на ощупь.

Шаг 2. На этом этапе в онлайн-конструктор, представленный на сайте, загружаются фотографии, которые вы хотите увидеть в своей фотокниге.

Шаг 3. Затем можно взяться за оформление: отрегулировать расположение фотографий на страницах и выбрать оригинальный дизайн разворотов.

Изготовление заказа занимает два рабочих дня. На сайте доступны различные форматы печати фотокниги: от миниатюрных (15*20) до больших (30*30). Делаете ли вы квадратную книгу о себе и своем любимом человеке, портретную книгу для записи каждодневных приключений или альбомную книгу для свадебных фотографий, вы обязательно найдете подходящий для этого формат.

Такая книга станет отличным подарком на свадьбу, юбилей, или выпускной. Изображения будут воспроизведены с помощью высококачественных чернил, обеспечивающих высокое качество фотопечати. Поэтому можете быть уверены, что ваши воспоминания не исчезнут с годами.

Будучи частью цифрового века, мы перешли от печати фотографий к хранению их на смартфоне или публикации в сети Интернет. Но техника может подвести, и фотографии потеряются. Потерянные воспоминания стоят дорого. Печать фотографий - это отличный способ сохранить важные моменты своей жизни.