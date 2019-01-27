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Что делать, если Вас оскорбили?

оскорбление

Оскорбление является правонарушением, за которое предусмотрена ответственность статьей Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ). Привлечь обидчика к ответственности бывает непросто, но возможно. В постоянной рубрике «Юридический вопрос» газеты «Эфир» разберемся, что закон считает оскорблением и как действовать в этом случае. 

Метки: Анонс, СМИ

Опубликовано: 27.01.2019 в 13:41 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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