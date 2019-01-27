Что делать, если Вас оскорбили?
Оскорбление является правонарушением, за которое предусмотрена ответственность статьей Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ). Привлечь обидчика к ответственности бывает непросто, но возможно. В постоянной рубрике «Юридический вопрос» газеты «Эфир» разберемся, что закон считает оскорблением и как действовать в этом случае.
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