Что делать, если Вас оскорбили?

Оскорбление является правонарушением, за которое предусмотрена ответственность статьей Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ). Привлечь обидчика к ответственности бывает непросто, но возможно. В постоянной рубрике «Юридический вопрос» газеты «Эфир» разберемся, что закон считает оскорблением и как действовать в этом случае.