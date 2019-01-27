27 января исполниось 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Героическая оборона этого города – пример настоящего мужества. К этой теме часто обращаются режиссеры, и фильмы о жизни в осажденном городе непременно стоит смотреть, чтобы помнить, сострадать, восхищаться. На второй странице свежего номера газеты «Эфир» неизвестные факты, анонсы, рассказы со съёмок фильмов и сериалов, посвящённых блокадному Ленинграду, которые можно посмотреть на неделе.