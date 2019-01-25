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15 лет успеха Ильи Авербуха

Авербух

Илья Авербух – не только олимпийский чемпион, именно с его легкой руки фигурное катание снова стало одним из самых популярных видов спорта. Он первым поставил на лед звезд кино и шоу-бизнеса. Илья – не просто спортсмен и тренер, но еще и продюсер, режиссер-постановщик различных знаковых мероприятий. 18 декабря ему исполнилось 45 лет, но есть еще одна важная дата, которую он собирается отметить в апреле - 15 лет, как он завершил свою спортивную карьеру. Подробности в свежем номере газеты «Эфир». 

 

Метки: Анонс, СМИ

Опубликовано: 25.01.2019 в 16:23 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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