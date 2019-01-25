«Другие», но похожие

В сериале «Другие» Елена Подкаминская и Кирилл Сафонов играют людей со сложными отношениями: сотрудник органов Гринев влюблен в экстрасенса Валентину, но коварно использует ее в своих целях. А она вынуждена идти у него на поводу, но пытается сбежать. В жизни актеры вовсе не по разные стороны баррикад. Наоборот, у них много общего. Что именно? Читайте в свежем выпуске пермского еженедельника «Эфир».