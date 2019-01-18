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На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Леониду Ярмольнику исполняется 65 лет

Кому любовь, кому слава, а кому дочка-забава

Киркоров

Одни люди увлеченно гадают на Святки, другие не верят никаким пророчествам и прорицателям. Но у некоторых известных артистов весьма знаковые предсказания сбылись. И хоть кто-то посчитает это чистой воды совпадением, всё равно интересно, кто предсказал Киркорову рождение дочери, сколько разводов предсказали Бреду Питту и сбылось ли предсказание Леонтьеву о покупке дома в Майами. Читайте на страницах свежего номера газеты «Эфир».

Метки: Общество, Анонс, СМИ

Опубликовано: 18.01.2019 в 10:30 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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← Леониду Ярмольнику исполняется 65 лет

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