Кому любовь, кому слава, а кому дочка-забава

Одни люди увлеченно гадают на Святки, другие не верят никаким пророчествам и прорицателям. Но у некоторых известных артистов весьма знаковые предсказания сбылись. И хоть кто-то посчитает это чистой воды совпадением, всё равно интересно, кто предсказал Киркорову рождение дочери, сколько разводов предсказали Бреду Питту и сбылось ли предсказание Леонтьеву о покупке дома в Майами. Читайте на страницах свежего номера газеты «Эфир».