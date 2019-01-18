Кому любовь, кому слава, а кому дочка-забава
Одни люди увлеченно гадают на Святки, другие не верят никаким пророчествам и прорицателям. Но у некоторых известных артистов весьма знаковые предсказания сбылись. И хоть кто-то посчитает это чистой воды совпадением, всё равно интересно, кто предсказал Киркорову рождение дочери, сколько разводов предсказали Бреду Питту и сбылось ли предсказание Леонтьеву о покупке дома в Майами. Читайте на страницах свежего номера газеты «Эфир».
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