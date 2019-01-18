Леониду Ярмольнику исполняется 65 лет

Он - популярный актер, а кроме того телеведущий, продюсер, бизнесмен. Однако сам Леонид Ярмольник определяет себя иначе. «Как любой артист, я всё равно клоун», – говорит он. 22 января Леониду Исааковичу исполняется 65 лет, и за эти годы за ним закрепилась слава чрезвычайно везучего человека. Ситуации «сказочно, как в кино» случались с ним и в жизни. И все эти сказки – чистая правда. Подробности - в свежем номере газеты «Эфир».