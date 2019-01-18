Леониду Ярмольнику исполняется 65 лет
Он - популярный актер, а кроме того телеведущий, продюсер, бизнесмен. Однако сам Леонид Ярмольник определяет себя иначе. «Как любой артист, я всё равно клоун», – говорит он. 22 января Леониду Исааковичу исполняется 65 лет, и за эти годы за ним закрепилась слава чрезвычайно везучего человека. Ситуации «сказочно, как в кино» случались с ним и в жизни. И все эти сказки – чистая правда. Подробности - в свежем номере газеты «Эфир».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
16 января - Всемирный день Beatles
Что в тарелке лежит - судьбу наворожит
Возвращаем талию
Как оспорить кадастровую стоимость?
Василий Лановой отметит юбилей
Время волшебства
Добавить комментарий: