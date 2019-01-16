16 января - Всемирный день Beatles
Сегодня всемирный день Beatles, утвержденный ЮНЕСКО 18 лет назад. В этот день в 1957 году знаменитый квартет дал свой первый концерт на открытии, ставшего не менее известным, клуба Cavern. А в Перми сегодня в 7 вечера на сцене краевой филармонии прозвучат самые главные хиты Ливерпульской четверки. На балалайках их исполнит квартет "Каравай". Ранее музыканты записали диск и отправили его Полу Маккартни.
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