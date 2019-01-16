Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Что в тарелке лежит - судьбу наворожит

16 января - Всемирный день Beatles

смотреть видео

Beatles

Сегодня всемирный день Beatles, утвержденный ЮНЕСКО 18 лет назад. В этот день в 1957 году знаменитый квартет дал свой первый концерт на открытии, ставшего не менее известным, клуба Cavern. А в Перми сегодня в 7 вечера на сцене краевой филармонии прозвучат самые главные хиты Ливерпульской четверки. На балалайках их исполнит квартет "Каравай". Ранее музыканты записали диск и отправили его Полу Маккартни.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 16.01.2019 в 14:09 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Что в тарелке лежит - судьбу наворожит

Возвращаем талию

Как оспорить кадастровую стоимость?

Василий Лановой отметит юбилей

Время волшебства


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Что в тарелке лежит - судьбу наворожит

Обратите внимание

в Перми

Раскрыли дело спустя 12 лет: убийцу двух девочек приговорили к пожизненному заключению

Жестокое убийство мужчина совершил в Перми в 2006 году
16.01.2019 в 14:10

Метки: в Перми, Преступления

16 января - Всемирный день Beatles

В этот день в 1957 году знаменитый квартет дал свой первый концерт.
16.01.2019 в 14:09

Метки: в Перми, Культура, Общество

В Прикамье зафиксирована серия утренних ДТП

Из-за аварий движение в городе было затруднено.
16.01.2019 в 13:05

Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

Пермские «управляшки» накажут за сосульки

В Мотовилихе прошел рейд по контролю за уборкой снега и сосулек с крыш домов.
16.01.2019 в 12:40

Метки: в Перми, Общество, Власть

Пермский музыкант играет одновременно на трех балалайках

Андрей Киряков из села Лобаново так увлекся балалайкой, что сам не заметил, как стал звездой социальных сетей с миллионом лайков за пост.
16.01.2019 в 12:15

Метки: в Перми, Общество, Культура

В России

Пермяку с высокой температурой 6 лет не могут поставить диагноз

Собрано множество справок и заключений, при одном «но» - отсутствии диагноза.
16.01.2019 в 11:25

Метки: в Перми, В России, Здоровье

Пермские боги гостят в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге открывается выставка «Христос в темнице», которая представляет деревянную религиозную скульптуру из музеев России.
15.01.2019 в 14:40

Метки: в Перми, В России, Культура

В Роспотребнадзоре зафиксировали рост жалоб на лжегазовиков

Аферисты наживаются на трагедиях в Магнитогорске и Шахтах
15.01.2019 в 12:46

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество

Евгений Климов стал абсолютным чемпионом России

Для лидера национальной сборной Евгения Климова это вторая медаль чемпионата России.
14.01.2019 в 17:20

Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

Будущие актеры получили шанс пройти прослушивание в ГИТИС в Перми

В этом году пригласить к себе педагогов ГИТИСа для прослушивания смогут 30 самых активных регионов.
14.01.2019 в 12:24

Метки: в Перми, В России, Культура

Лента новостей RSS каналы

В Большесосновском районе иномарка врезалась в грузовикВ Большесосновском районе иномарка врезалась в грузовик

Раскрыли дело спустя 12 лет: убийцу двух девочек приговорили к пожизненному заключениюРаскрыли дело спустя 12 лет: убийцу двух девочек приговорили к пожизненному заключению

16 января - Всемирный день Beatles16 января - Всемирный день Beatles

В Перми разработают проект продления улицы Крисанова до шоссе КосмонавтовВ Перми разработают проект продления улицы Крисанова до шоссе Космонавтов

В Прикамье зафиксирована серия утренних ДТПВ Прикамье зафиксирована серия утренних ДТП

Пермские «управляшки» накажут за сосулькиПермские «управляшки» накажут за сосульки

Пермский музыкант играет одновременно на трех балалайкахПермский музыкант играет одновременно на трех балалайках

На трассе Пермь-Березники загорелся автомобильНа трассе Пермь-Березники загорелся автомобиль

Отзовись, хозяин!Отзовись, хозяин!

Пермяку с высокой температурой 6 лет не могут поставить диагнозПермяку с высокой температурой 6 лет не могут поставить диагноз

Пермским школьникам и студентам помогут определиться с будущей работойПермским школьникам и студентам помогут определиться с будущей работой

Детский отдых: как получить бюджетную поддержкуДетский отдых: как получить бюджетную поддержку

В Чусовом водитель такси ударил пассажира по голове гаечным ключомВ Чусовом водитель такси ударил пассажира по голове гаечным ключом

Таксистов ждут еженедельные проверкиТаксистов ждут еженедельные проверки

«Новая поликлиника»: процесс модернизации продолжится«Новая поликлиника»: процесс модернизации продолжится

Пермяки увидят в квитанциях ЖКХ новые суммыПермяки увидят в квитанциях ЖКХ новые суммы

Вести Кудымкар 15.01.2019Вести Кудымкар 15.01.2019

Бесплатная среда: все - в музей!Бесплатная среда: все - в музей!

Потепление в Прикамье будет сопровождаться осадкамиПотепление в Прикамье будет сопровождаться осадками

ПФР проводит «прямую линию»ПФР проводит «прямую линию»

Товар от заключенных: в ныробской колонии открыли магазинТовар от заключенных: в ныробской колонии открыли магазин

На Чусовском мосту вводятся ограничения движения на 2 годаНа Чусовском мосту вводятся ограничения движения на 2 года

Пермский краеведческий музей удивит новыми экспозициямиПермский краеведческий музей удивит новыми экспозициями

«Губерния» подводит итоги Всероссийского фестиваля «Сочельник»«Губерния» подводит итоги Всероссийского фестиваля «Сочельник»

В Перми задумали снять документальный сериал о знаменитых землякахВ Перми задумали снять документальный сериал о знаменитых земляках

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную