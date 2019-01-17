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Получить кредит не выходя из дома за 10 мин

Современные технологии развиваются стремительно, и сегодня есть возможность получить кредит онлайн на карту, не выходя из дома. Такие трансформации произошли в сфере кредитования, хотя еще не так давно подобная возможность казалась нереальной. Значительно упростить процесс получения денег помогли новейшее программное обеспечение и техника.

Особенности современного микрокредитования

Чтобы найти деньги, сегодня не обязательно посещать отделение банка, вполне можно получить кредит, не выходя из дома. Для этого необходимо иметь доступ к сети интернет и современный гаджет, и подойдет даже смартфон, так что даже наличие ноутбука либо компьютера не является обязательным условием.

Такую возможность предоставляют лишь микрофинансовые компании, предлагая оформить займы удаленно. Заемщику необходимо только зарегистрироваться на сайте и заполнить заявку онлайн. Все коммуникации происходит через отправку смс на телефон, сообщения могут дублироваться по электронной почте. Деньги поступят на номер карты, указанный заемщиком, и это может быть карточка любого банка страны.

Именно такой услугой в итоге пользуются те, кто ищет, можно ли получить кредит, не выходя из дома.

Онлайн-кредитование означает, что заявки обрабатываются максимально быстро. Полный процесс получения денег – от регистрации на сайте, заполнения заявки и поступления денег на карту происходит за пятнадцать или двадцать минут. И это максимальная скорость. Постоянным клиентам многих сервисов заявки подтверждаются автоматически.

Возможностью получить нужную суму денег таким способом пользуются те, кому нужна небольшая сумм до зарплаты, для срочной покупки или, к примеру, празднования дня рождения. Причин может быть много, и каждую из них заемщики могут решить максимально просто и быстро.

Первый займ может достигать размера в три тысячи гривен, с каждым последующим разом растет и сумма, и срок пользования деньгами. Более подробные условия – на https://mycredit.ua/ru/.

Подобные займы имеют множество преимуществ, и они таковы:

- Заемщик экономит время, не посещая офисы компании.

- Исчезает необходимость в сборе выписок и справок.

- Заявки обрабатываются в считанные минуты, не более пятнадцати.

- Сумму займа можно выбрать самостоятельно, даже если это очень небольшая сумма.

- Нет необходимости в подтверждении своих доходов, что удобно, если нет постоянной работы или она не официальная.

- Чтобы взять микрозайм, не нужно приводить поручителей или отдавать в залог имущество.

- Можно взять нужную сумму даже с плохой кредитной историей.

- Своевременное погашение займа позволит с каждым разом увеличивать лимит.

MyCredit – современный сервис

Одной из компаний-лидеров в данном сегменте является MyCredit, которая не только предлагает наиболее лояльные условия кредитования, но и одобряет максимальное количество заявок. Компания выдает краткосрочные займы в качестве потребительских кредитов, ежедневно обрабатывая около двух тысяч заявок по всей стране. Граждане, которые в первый раз обращаются в эту компанию, получают уникальное предложение: первый займ они могут взять беспроцентно. Максимальный лимит остается в пределах трех тысяч гривен, и погасить долг можно в течение тридцати дней.

Чтобы заключить сделку, нужен лишь паспорт и ИНН, а также платежная карта, оформленная на заемщика. Важно, чтобы имя в паспорте и на карте совпадало, только при таких условиях человек сможет получить деньги. При дальнейшем сотрудничестве каждая сделка будет прозрачной, а процент за пользование деньгами – минимальным. И, если указано, что он будет неизменным на протяжении всего срока пользования деньгами, так и останется.

Постоянные клиенты имеют определенные льготы в виде двадцати процентов скидки при оформлении займов и увеличение лимита до десяти тысяч гривен. Они также могут участвовать в программе кэшбэк, а их заявки подтверждаются автоматически. MyCredit – надежный и качественный сервис, в чем может убедиться каждый заемщик.

Метки: Реклама

Опубликовано: 17.01.2019 в 14:45 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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