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Что в тарелке лежит - судьбу наворожит

гречка

Новый год и Рождество всегда было принято отмечать богатым застольем, чтобы весь год дом был полной чашей. А небольшой избыток продуктов можно использовать, чтобы... погадать в Святки (дни с Рождества до Крещения). Как это сделать с помощью орехов, гречки, лука, хлеба и других продуктов читайте в свежем номере газеты «Эфир».

Метки: СМИ, Анонс

Опубликовано: 11.01.2019 в 16:40 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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