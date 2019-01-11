Что в тарелке лежит - судьбу наворожит

Новый год и Рождество всегда было принято отмечать богатым застольем, чтобы весь год дом был полной чашей. А небольшой избыток продуктов можно использовать, чтобы... погадать в Святки (дни с Рождества до Крещения). Как это сделать с помощью орехов, гречки, лука, хлеба и других продуктов читайте в свежем номере газеты «Эфир».