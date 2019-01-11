Возвращаем талию
Главные зимние праздники отшумели, «Оливье» и селедка под «шубой» съедены. Но сразу сесть на диету, чтобы разгрузить организм после обильных застолий, готов далеко не каждый. В рубрике «быстро и вкусно» свежего номера газеты «Эфир» вы найдёте несколько вкусных блюд, которые достаточно сытные, но не будут отягощать желудок.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Как оспорить кадастровую стоимость?
Василий Лановой отметит юбилей
Время волшебства
Добавить комментарий: