Возвращаем талию

Главные зимние праздники отшумели, «Оливье» и селедка под «шубой» съедены. Но сразу сесть на диету, чтобы разгрузить организм после обильных застолий, готов далеко не каждый. В рубрике «быстро и вкусно» свежего номера газеты «Эфир» вы найдёте несколько вкусных блюд, которые достаточно сытные, но не будут отягощать желудок.