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Василий Лановой отметит юбилей

актер

Василия Ланового называют везунчиком: за что бы он ни брался, всё выходит с блеском – и театральные роли, и яркие образы в кино. Сложно поверить, что 16 января актеру исполнится уже 85 лет, – он по-прежнему энергичен, элегантен, ироничен и может сыграть кого угодно. Причем не только на сцене, но и в жизни. Подробности - в свежем выпуске популярного пермского еженедельника «Эфир».

Метки: Анонс, СМИ

Опубликовано: 10.01.2019 в 09:33 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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