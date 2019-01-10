Василий Лановой отметит юбилей

Василия Ланового называют везунчиком: за что бы он ни брался, всё выходит с блеском – и театральные роли, и яркие образы в кино. Сложно поверить, что 16 января актеру исполнится уже 85 лет, – он по-прежнему энергичен, элегантен, ироничен и может сыграть кого угодно. Причем не только на сцене, но и в жизни. Подробности - в свежем выпуске популярного пермского еженедельника «Эфир».