Новый год, Рождество, Святки – время волшебства, когда в чудеса хочется верить не только детям, но и взрослым. И порой чудеса действительно случаются – устроенные самой судьбой или «рукотворные», но от этого не менее памятные. Своими чудесными зимними историями, на страницах свежего номера газеты «Эфир», поделились Алексей Воробьев, Регина Тодоренко, Игорь Николаев, Михаил Боярский и другие звёзды шоубизнеса. Читайте и удивляйтесь.