Главному пермскому телегиду - 60!

Самому известному пермскому изданию с телепрограммой - газете "Эфир" - исполняется 60 лет, столько же, сколько и пермскому телевидению. За это время газета трижды меняла название и сегодня больше знакома читателям в своем цветном исполнении. На сегодня тираж «Эфира» составляет более 50 тысяч экземпляров.

Скоро значительная часть газетных киосков исчезнет. Верховным судом вынесено решение, позволяющее запрещать газетные киоски на придомовых территориях. Как не остаться без любимой газеты в будущем? Подробности в интервью директора газеты "Эфир" Дмитрия Оксюты.