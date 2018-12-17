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Главному пермскому телегиду - 60!

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газета Эфир

Самому известному пермскому изданию с телепрограммой - газете "Эфир" - исполняется 60 лет, столько же, сколько и пермскому телевидению. За это время газета трижды меняла название и сегодня больше знакома читателям в своем цветном исполнении. На сегодня тираж «Эфира» составляет более 50 тысяч экземпляров.

Скоро значительная часть газетных киосков исчезнет. Верховным судом вынесено решение, позволяющее запрещать газетные киоски на придомовых территориях. Как не остаться без любимой газеты в будущем?  Подробности в интервью директора газеты "Эфир" Дмитрия Оксюты.

Метки: в Перми, Общество, СМИ

Опубликовано: 17.12.2018 в 14:55 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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