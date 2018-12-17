Главному пермскому телегиду - 60!
Самому известному пермскому изданию с телепрограммой - газете "Эфир" - исполняется 60 лет, столько же, сколько и пермскому телевидению. За это время газета трижды меняла название и сегодня больше знакома читателям в своем цветном исполнении. На сегодня тираж «Эфира» составляет более 50 тысяч экземпляров.
Скоро значительная часть газетных киосков исчезнет. Верховным судом вынесено решение, позволяющее запрещать газетные киоски на придомовых территориях. Как не остаться без любимой газеты в будущем? Подробности в интервью директора газеты "Эфир" Дмитрия Оксюты.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Быстро и вкусно
Свинка на удачу
К 60-летию Пермского ТВ: режиссёр Владимир Баранов
Самый обаятельный и привлекательный
Знаменитые «Три с половиной дня»
Спасибо за защиту детства
Отважный Леонид Быков
Что делать, если покусала собака?
Забавные поросята для праздничного стола
Куда направить замечания по уборке улиц
Добавить комментарий: