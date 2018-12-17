Быстро и вкусно
Поскольку наступает год Свиньи, блюда из свинины на праздничный стол ставить не рекомендуется. А вот разные веселые салаты в форме поросят будут весьма кстати. В рубрике «Быстро и вкусно» свежего номера газеты «Эфир», вы найдёте оригинальные рецепты новогодних закусок и салатов: «Три поросёнка», «Свинки на поляне», «Японский Новый год» и др.
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