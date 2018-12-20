«Почта Деда Мороза» исполняет желания
Во Дворце детского юношеского творчества стартует акция «Почта Деда Мороза». До 25 декабря каждый ребенок может оставить свое послание главному зимнему волшебнику, поделиться самыми сокровенными желаниями, мечтами и получить от Деда Мороза подарок.
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