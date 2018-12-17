Свинка на удачу
Наступающий Новый год – редкий день, когда любой человек будет рад, если ему подложат свинью. Ведь это животное – символ 2019 года. Так что иметь дома маленькую симпатичную свинку – к удаче. А сделать таких поросят можно своими руками – и для себя, и в подарок. Как? Читайте в свежем номере газеты «Эфир».
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