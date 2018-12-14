К 60-летию Пермского ТВ: режиссёр Владимир Баранов
В 1963 году при Пермском областном комитете по телевидению и радиовещанию была создана главная редакция кинопроизводства, в дальнейшем – творческое производственное объединение «Пермьтелефильм». Ежегодно объединение снимало на кинопленку 10–15 кинокартин, которые смотрели телезрители не только в Прикамье, но и по всей стране. Заслуженную славу пермскому кино принесли режиссеры Михаил Заплатин, Константин Березовский, Леонид Кощенников. Однако в «Пермьтелефильме» было немало и других талантливых режиссеров, среди них – Владимир Баранов, который приехал в Пермь на вновь создаваемую студию после окончания московского ГИТИСа в «первой волне» молодых специалистов. В рубрике «Пермский взгляд» свежего номера газеты «Эфир» вы найдёте материал об этом талантливом режиссере, а имеющийся там QR-код позволит посмотреть один из самых интересных его фильмов - «Пельмени».
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