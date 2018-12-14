Самый обаятельный и привлекательный
18 декабря исполняется 55 лет актеру Брэду Питту, которого несколько раз признавали самым привлекательным мужчиной мира. А как «измерить» его обаяние в цифрах? Читайте в свежем номере газеты «Эфир».
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18 декабря исполняется 55 лет актеру Брэду Питту, которого несколько раз признавали самым привлекательным мужчиной мира. А как «измерить» его обаяние в цифрах? Читайте в свежем номере газеты «Эфир».
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