Знаменитые «Три с половиной дня»

В 1965 году Пермское телевидение сняло свой первый полнометражный художественный фильм «Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» по повести пермского детского писателя Льва Давыдычева.

Над фильмом работали режиссер Константин Березовский, кинооператор Анатолий Медведев, звукорежиссер Александр Тиунов.

Режиссерская группа побывала практически во всех школах Перми, пробы на участие в картине прошли более 500 школьников, и в итоге из них выбрали 20 одноклассников Ивана Семёнова.

После долгих дискуссий между Константином Березовским и автором книги на главную роль был утвержден пермский школьник Володя Воробей. Внешне мальчик сильно отличался от героя, описанного в книге Льва Давыдычева, однако его талант, живость и детская непосредственность покорили создателей фильма.

Съемки проходили в классах школы № 116, квартиру семьи Семёновых расположили прямо в спортивном зале. А Комсомольский проспект и другие улицы Перми стали «живыми» декорациями фильма.

Трудно поверить, что этот полнометражный художественный фильм отсняли всего за три летних месяца, а бюджет картины составил 33 тысячи рублей – примерно в 7 раз меньше, чем у фильмов, создаваемых в то время на разных киностудиях СССР.

Этой картиной Константин Березовский подарил пермскому кино широчайшую известность.

Фильм получил главный приз на I Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов в 1966 году. 37 стран мира выкупили его для своего проката. Во многом успех картины стал заслугой и бывшего школьника, а ныне генерального директора Дворца культуры имени Солдатова Владимира Воробья.