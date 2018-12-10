Спасибо за защиту детства

Уже несколько лет Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае поддерживает добрую традицию – в конце года благодарит людей и организации, которые в уходящем году, по мнению омбудсмена, достигли наиболее значительных результатов в деле защиты прав и законных интересов детей. В этом году праздник чествования обладателей знаков и благодарственных писем Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой состоялся на юбилейном V Пермском краевом семейном форуме.

Памятный нагрудный знак в этом году был вручен четырем жителям нашего края. Первой на сцену поднялась профессор ПГНИУ Татьяна Марголина. Именно она, возглавляя институт Уполномоченного по правам человека в Прикамье, в 2007 году стала инициатором появления отдельной должности – Уполномоченного по правам ребенка. А в 2013 году по инициативе Татьяны Марголиной Законодательным Собранием Пермского края был принят краевой Закон «Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае», закрепивший правовой статус Уполномоченного и его полномочия. Татьяна Марголина внесла существенный вклад в создание системы защиты и поддержки семьи и детства в Пермском крае.

Еще одного почетного знака была удостоена давний друг и партнер Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае – директор краевой детской библиотеки имени Льва Кузьмина, или, как ее называют сами сотрудники и читатели, «Кузьминки», Маргарита Урих. Маргарита Викторовна работает в должности директора Пермской краевой детской библиотеки имени Л. И. Кузьмина с сентября 2011 года. С тех пор библиотека стала не просто хранилищем книг, а настоящим местом для детского и семейного досуга, познания мира, творчества и развития. По инициативе Маргариты Урих в «Кузьминке» ежегодно проходит краевой конкурс «Лучшая читающая семья Прикамья». А еще совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае реализовано уже несколько проектов: «Детям читай, Пермский край!», «Есть край, который я вижу во сне», «Моя семья во всем неповторима». В подготовке изданных книг непосредственное участие принимали юные читатели библиотеки и жители Прикамья – здесь их стихи, рассказы и даже иллюстрации. В новом году готовится к изданию еще несколько книг.

Нагрудным знаком в 2018 году была награждена врач акушер-гинеколог гинекологического отделения № 3 медсанчасти № 9 имени М. А. Тверье Роза Скачедуб. Это имя известно не одному поколению женщин, ставших благодаря таланту и призванию Розы Гавриловны счастливыми мамами. Самый опытный гинеколог России в медицине уже 73 года, более 55 лет оперирует самые сложные случаи. За многолетнюю врачебную практику Роза Гавриловна выполнила более 5000 операций и сегодня, в свои 94 года, продолжает заниматься медицинской практикой, направленной на сохранение женского здоровья.

Еще одним нагрудным знаком Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова наградила руководителя Пермской региональной общественной организации «Центр развития гражданской активности и формирования социальной безопасности «ПравДА вместе» Ирину Чернову. С 2012 года возглавляемая Ириной Геннадьевной организация в партнерстве с Главным Управлением МВД России по Пермскому краю реализует краевую реабилитационную программу «На пути героя» для подростков, находящихся в конфликте с законом. Уникальная технология реабилитационной программы «На пути героя» известна далеко за пределами Пермского края и доказала свою эффективность. Увлеченность идеей помощи детям и вера в добро позволили Ирине Черновой собрать вокруг проекта сильную команду и большое количество активных волонтеров, благодаря этому в 2018 году состоялась юбилейная 10-я смена «На пути героя». Дальше – больше!

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова выражает признательность всем активным пермякам и жителям края, чье неравнодушие, любовь к детям, активная гражданская позиция позволяют делать больше добрых дел во имя детей!