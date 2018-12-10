Отважный Леонид Быков

Леонид Быков не выглядел супергероем, но его экранных персонажей никто не упрекнет в трусости. «Наша задача работать так, чтобы не краснеть перед вами, зрителями, за то, что мы делаем на экране, и за то, что мы делаем в жизни», – как-то сказал он. И ему действительно это удалось – в жизни актер и режиссер, со дня рождения которого 21 декабря исполняется 90 лет, тоже был отважным. Подробности в свежем номере газеты ЭФИР!