Отважный Леонид Быков
Леонид Быков не выглядел супергероем, но его экранных персонажей никто не упрекнет в трусости. «Наша задача работать так, чтобы не краснеть перед вами, зрителями, за то, что мы делаем на экране, и за то, что мы делаем в жизни», – как-то сказал он. И ему действительно это удалось – в жизни актер и режиссер, со дня рождения которого 21 декабря исполняется 90 лет, тоже был отважным. Подробности в свежем номере газеты ЭФИР!
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