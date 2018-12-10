Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Что делать, если покусала собака?

Отважный Леонид Быков

Быков

Леонид Быков не выглядел супергероем, но его экранных персонажей никто не упрекнет в трусости. «Наша задача работать так, чтобы не краснеть перед вами, зрителями, за то, что мы делаем на экране, и за то, что мы делаем в жизни», – как-то сказал он. И ему действительно это удалось – в жизни актер и режиссер, со дня рождения которого 21 декабря исполняется 90 лет, тоже был отважным. Подробности в свежем номере газеты ЭФИР! 

Метки: Анонс, СМИ

Опубликовано: 10.12.2018 в 08:40 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Что делать, если покусала собака?

Забавные поросята для праздничного стола

Куда направить замечания по уборке улиц

Цифровое эфирное телевидение: кому помогут приобрести оборудование

Как правильно и законно осуществить перепланировку в квартире

Певец «Седого Урала»

Балуева не хотели брать на работу

Как положить плитку своими руками

Как Алибасов покорил Федосееву-Шукшину

Мой дядя самых честных правил...


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Что делать, если покусала собака?

Обратите внимание

в Перми

Водитель «Мерседеса», устроивший смертельное ДТП в Перми, был пьян

Молодой человек ранее неоднократно привлекался за нарушение ПДД
10.12.2018 в 10:38

Метки: в Перми, Аварии, Происшествия, Преступления

Пермских рыбаков-нарушителей пугают штрафами

Штраф за 1 выловленную в запретном месте рыбку - 500 рублей. Плюс запрещенный выход на лед - от 2 до 5 тысяч рублей.
10.12.2018 в 10:35

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В крае заменят изношенные школьные автобусы

В школах Прикамья заменят автобусы, которым уже более десяти лет.
10.12.2018 в 10:11

Метки: в Перми, Общество, Образование

В Перми обсудили новые майские указы Президента

Президент определил 12 основных направлений социально-экономического развития страны, на основе которых будут запущены новые нацпроекты.
10.12.2018 в 09:45

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

Вопрос переселения березниковцев - на особом контроле

Темпы и качество большой березниковской стройки оценил полпред президента России в Приволжье Игорь Комаров.
10.12.2018 в 09:19

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

В России

«Двойников» освободили от уплаты долгов за однофамильцев

В России начинает действовать федеральный закон, который освободит от уплаты долгов россиян, имеющих одинаковые фамилию, имя и отчество с должниками.
10.12.2018 в 09:00

Метки: в Перми, Общество, В России

Самая красивая пещера самой красивой страны

В Москве состоится награждение лауреатов премии Русского географического общества и победителей фотоконкурса «Самая красивая страна».
07.12.2018 в 17:50

Метки: в Перми, В России

Пермякам предложили купить недвижимость в столице

В городе открылось официальное представительство крупного российского застройщика - компании ФСК «Лидер».
07.12.2018 в 11:54

Метки: в Перми, В России, Реклама

В Перми задержали организатора интернет-магазина по сбыту наркотиков

Наркомаркет продавал запрещенные вещества в Прикамье и Удмуртии
07.12.2018 в 11:00

Метки: в Пермском крае, в Перми, Преступления, В России

7 декабря пермяки напишут правовой диктант

Присоединиться к Всероссийской акции смогут все желающие старше 14 лет
06.12.2018 в 17:16

Метки: в Пермском крае, в Перми, В России, Анонс, Общество

Лента новостей RSS каналы

Водитель «Мерседеса», устроивший смертельное ДТП в Перми, был пьянВодитель «Мерседеса», устроивший смертельное ДТП в Перми, был пьян

Пермских рыбаков-нарушителей пугают штрафамиПермских рыбаков-нарушителей пугают штрафами

Насильнику из Чусового вынесли приговорНасильнику из Чусового вынесли приговор

В крае заменят изношенные школьные автобусыВ крае заменят изношенные школьные автобусы

В Перми обсудили новые майские указы ПрезидентаВ Перми обсудили новые майские указы Президента

Вопрос переселения березниковцев - на особом контролеВопрос переселения березниковцев - на особом контроле

«Двойников» освободили от уплаты долгов за однофамильцев«Двойников» освободили от уплаты долгов за однофамильцев

Отважный Леонид БыковОтважный Леонид Быков

Что делать, если покусала собака?Что делать, если покусала собака?

Забавные поросята для праздничного столаЗабавные поросята для праздничного стола

В Театральном сквере Перми заработала карусельВ Театральном сквере Перми заработала карусель

Самая красивая пещера самой красивой страныСамая красивая пещера самой красивой страны

«Талантливы вместе» - праздник для детей и родителей«Талантливы вместе» - праздник для детей и родителей

В Горьковке открылась выставка «Учитель – ученик»В Горьковке открылась выставка «Учитель – ученик»

В Пермской филармонии состоялась мировая премьераВ Пермской филармонии состоялась мировая премьера

В Кунгуре повредили объект культурного наследия — дом купца ПономареваВ Кунгуре повредили объект культурного наследия — дом купца Пономарева

В Прикамье следователи помогут военкомам выявлять уклонистовВ Прикамье следователи помогут военкомам выявлять уклонистов

В Перми состоялись два крупных турнира по греко-римской борьбеВ Перми состоялись два крупных турнира по греко-римской борьбе

Лучшую детскую агитбригаду поощрили тортомЛучшую детскую агитбригаду поощрили тортом

Мэрия Перми купила манеж «Спартак»Мэрия Перми купила манеж «Спартак»

Неужели это Нибиру? Пермяки заметили в небе светящийся объектНеужели это Нибиру? Пермяки заметили в небе светящийся объект

За незаконно срубленную ёлку придётся раскошелитьсяЗа незаконно срубленную ёлку придётся раскошелиться

Коммунальщики вышли на борьбу с сосулькамиКоммунальщики вышли на борьбу с сосульками

«Jesus Christ - Superstar»: большая премьера в Театре-Театре«Jesus Christ - Superstar»: большая премьера в Театре-Театре

Пермь. Новости культуры 06.12.2018Пермь. Новости культуры 06.12.2018

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную