Если вы или ваши близкие подверглись нападению собаки, она покусала вас или испортила ваши вещи, не оставляйте это безнаказанным – всегда есть тот, кто должен за это ответить. И возместить причиненный ущерб. Читайте материал ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОКУСАЛА СОБАКА в свежем номере газеты "ЭФИР".