Что делать, если покусала собака?
Если вы или ваши близкие подверглись нападению собаки, она покусала вас или испортила ваши вещи, не оставляйте это безнаказанным – всегда есть тот, кто должен за это ответить. И возместить причиненный ущерб. Читайте материал ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОКУСАЛА СОБАКА в свежем номере газеты "ЭФИР".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Забавные поросята для праздничного стола
Куда направить замечания по уборке улиц
Цифровое эфирное телевидение: кому помогут приобрести оборудование
Как правильно и законно осуществить перепланировку в квартире
Певец «Седого Урала»
Балуева не хотели брать на работу
Как положить плитку своими руками
Как Алибасов покорил Федосееву-Шукшину
Мой дядя самых честных правил...
Выбираем огнетушитель
Добавить комментарий: