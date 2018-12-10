Забавные поросята для праздничного стола

Наступающий год – год Свиньи, поэтому на праздничном столе будет весьма кстати выпечка в виде забавных поросят. В свежем номере газеты «Эфир» предлагают несколько рецептов – посложнее, для опытных кулинаров, и попроще, по которым можно готовить вместе с детьми.