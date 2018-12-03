Куда направить замечания по уборке улиц

Ежедневно в уборке улично-дорожной сети Перми задействовано порядка 220–230 единиц специализированной техники, ручную уборку осуществляют около 300 человек. Подрядные организации просят водителей по мере возможности убирать машины вдоль обочин и на парковках в ночное время, так как они мешают работе снегоуборочной техники.

Замечания по уборке улично-дорожной сети пермяки могут направлять в отдел благоустройства администрации своего района и в МКУ «Благоустройство района». Телефоны МКУ:

– в Дзержинском районе – тел. 238-30-30;

– в Индустриальном районе – тел. 227-75-00;

– в Кировском районе – тел. 250-15-61;

– в Ленинском районе – тел. 233-55-62;

– в Мотовилихинском районе – тел. 266-08-70;

– в Орджоникидзевском районе – тел. 284-35-35;

– в Свердловском районе – тел. 244-14-15;

– в поселке Новые Ляды – тел. 295-80-87.

А с замечаниями по уборке придомовых территорий необходимо обращаться в свою управляющую организацию или в отделы ЖКХ администрации своего района.

Также жители Перми могут сообщить о нарушениях в городскую административно-техническую инспекцию по телефону 212-78-01.