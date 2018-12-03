Куда направить замечания по уборке улиц
Ежедневно в уборке улично-дорожной сети Перми задействовано порядка 220–230 единиц специализированной техники, ручную уборку осуществляют около 300 человек. Подрядные организации просят водителей по мере возможности убирать машины вдоль обочин и на парковках в ночное время, так как они мешают работе снегоуборочной техники.
Замечания по уборке улично-дорожной сети пермяки могут направлять в отдел благоустройства администрации своего района и в МКУ «Благоустройство района». Телефоны МКУ:
– в Дзержинском районе – тел. 238-30-30;
– в Индустриальном районе – тел. 227-75-00;
– в Кировском районе – тел. 250-15-61;
– в Ленинском районе – тел. 233-55-62;
– в Мотовилихинском районе – тел. 266-08-70;
– в Орджоникидзевском районе – тел. 284-35-35;
– в Свердловском районе – тел. 244-14-15;
– в поселке Новые Ляды – тел. 295-80-87.
А с замечаниями по уборке придомовых территорий необходимо обращаться в свою управляющую организацию или в отделы ЖКХ администрации своего района.
Также жители Перми могут сообщить о нарушениях в городскую административно-техническую инспекцию по телефону 212-78-01.
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