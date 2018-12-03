Цифровое эфирное телевидение: кому помогут приобрести оборудование

Подключение цифрового эфирного телевидения позволит жителям большинства даже самых удаленных и небольших населенных пунктов края смотреть от 10 до 20 телеканалов в отличном качестве бесплатно. Но для этого нужно обеспечить у себя дома прием такого телевидения.

Для подключения цифрового эфирного телевидения требуются антенна дециметрового диапазона стоимостью примерно от 300 рублей и телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 (большинство современных телевизоров поддерживает этот стандарт). Такой телевизор достаточно подключить к антенне дециметрового диапазона и настроить на прием цифрового эфирного телевидения. Однако «цифру» можно подключить и к телевизору более старой модели, если приобрести цифровую приставку стандарта DVB-T2 стоимостью от 550 рублей. Антенну и приставку можно купить в магазинах, торгующих электроникой.

Губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что при переходе на цифровое эфирное телевещание важно оказать необходимую социальную поддержку старшему поколению. Краевые власти компенсируют затраты по переходу на цифровое эфирное телевещание инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, а также пенсионерам, получающим социальную пенсию. Социальная поддержка этим категориям граждан составит до 1000 рублей для покупки цифровой приставки к телевизору, если они проживают в зоне охвата цифровым эфирным вещанием, и до 6000 рублей для покупки спутниковой тарелки тем, кто живет в населенных пунктах, не попадающих в зону охвата цифрового телевидения. С полным списком таких населенных пунктов можно ознакомиться на сайте министерства информационного развития и связи Пермского края mirs.permkrai.ru.

Для получения материальной помощи на приобретение оборудования для приема цифрового эфирного телевидения необходимо обратиться в территориальное управление министерства социального развития Пермского края по месту жительства. Обращаться за компенсацией следует уже после покупки и установки оборудования. Однако если у представителя одной из перечисленных категорий нет возможности самостоятельно приобрести и установить такое оборудование, он также может обратиться в территориальное управление минсоца для получения сопровождения в покупке. Ознакомиться со списком территориальных управлений можно на сайте министерства социального развития края minsoc.permkrai.ru. Адресной помощью региона при переходе на цифровое телевидение уже воспользовались 1187 граждан.