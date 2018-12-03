Как правильно и законно осуществить перепланировку в квартире
Не любой ремонт можно проводить просто потому, что вам так захотелось, – некоторые его виды нужно предварительно согласовать с компетентными органами. О том, как правильно и законно осуществить перепланировку в квартире, в рубрике «Юридический вопрос» еженедельника «Эфир» рассказывает руководитель МП «БТИ» Чердынского района Пермского края Светлана Хомякова.
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