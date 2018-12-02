Певец «Седого Урала»

Среди легендарных личностей пермского кино и телевидения безусловно выделяется режиссер, сценарист и оператор Михаил Заплатин, создатель многих замечательных документальных фильмов, воспевающих красоту местной природы.

Окончив в 1941 году Оренбургское авиаучилище, Михаил Заплатин с первых и до последних дней Великой Отечественной войны воевал на фронте в качестве штурмана дальней бомбардировочной авиации. В 1946 году он поступил во ВГИК и по его окончании более 12 лет работал в студии научно-популярных фильмов «Центрнаучфильм», где снял целую серию работ для «Атласа кинопутешествий». А затем по зову сердца с 1963 года навсегда связал свою судьбу кинорежиссера с Пермской студией телевидения, посвятив свое творчество природе Северного Урала.

В творческом наследии Михаила Александровича Заплатина более ста «фильмов-путешествий», многие из которых отмечены отечественными и международными наградами и полюбились телезрителям. Это и «Кунгурская ледяная пещера» (1969 г.), и «О буром медведе» (1978 г.), и «Грибная охота» (1990 г.), и другие ленты.

В 1984 году Михаил Заплатин пригласил знаменитого артиста театра и кино Иннокентия Смоктуновского стать участником творческой группы своего фильма «Седой Урал». Причем не только его озвучить, но и поехать в экспедицию для натурных съемок «в этот удивительный край гор и тайги», как вспоминал о той поездке сам Смоктуновский. В результате творческого сотрудничества артиста и режиссера фильм «Седой Урал» получил всесоюзную и международную известность и по праву считается одной из лучших работ пермского документального кино.