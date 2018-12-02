Балуева не хотели брать на работу

«Нос свисает грушей, рта нет – куда ему сниматься?» – сказал на кинопробах один известный режиссер о начинающем актере Александре Балуеве. После театрального вуза Александра не хотели брать на работу ни в «Современник», ни в «Ленком», ни в БДТ, много лет не предлагали ролей в кино. А сегодня Балуев – один из самых популярных российских актеров. В канун его 60-летия, которое Александр Николаевич отметит 6 декабря, читайте интересные факты об актёре в свежем номере газеты «Эфир».