Как положить плитку своими руками

Сегодня многие предпочитают использовать для оформления пола в ванной комнате, кухне, прихожей плитку. Получается прочное и красивое покрытие, которое не боится воды и может прослужить достаточно долго. Из рубрики «Открыто на ремонт» свежего номера газеты «Эфир» вы узнаете, как положить плитку на пол своими руками. Номер уже в продаже!