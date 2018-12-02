Как положить плитку своими руками
Сегодня многие предпочитают использовать для оформления пола в ванной комнате, кухне, прихожей плитку. Получается прочное и красивое покрытие, которое не боится воды и может прослужить достаточно долго. Из рубрики «Открыто на ремонт» свежего номера газеты «Эфир» вы узнаете, как положить плитку на пол своими руками. Номер уже в продаже!
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