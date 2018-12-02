Как Алибасов покорил Федосееву-Шукшину
«Наконец-то свершилось событие, которого так долго ждали все жители планеты Земля. Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина сочетались законным браком. Не зря на протяжении многих лет вы шли вместе к этому дню. Будьте счастливы!» – такими словами поздравили участники группы «На-На» своего патрона и его теперь уже законную супругу с бракосочетанием, которое состоялось 20 ноября этого года. Эту свадьбу обсуждают, кажется, все. Да и самим молодоженам есть что сказать. Читайте подробности в свежем выпуске газеты «Эфир».
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