Мой дядя самых честных правил...
Далеко не каждый человек заботится о составлении завещания, и потом его имущество может стать объектом ожесточенных споров среди родственников. Кто же имеет право претендовать на наследство в отсутствие завещания? Читайте в рубрике «Юридический вопрос» очередного выпуска еженедельника «Эфир».
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