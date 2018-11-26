Мой дядя самых честных правил...

Далеко не каждый человек заботится о составлении завещания, и потом его имущество может стать объектом ожесточенных споров среди родственников. Кто же имеет право претендовать на наследство в отсутствие завещания? Читайте в рубрике «Юридический вопрос» очередного выпуска еженедельника «Эфир».