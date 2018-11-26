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Выбираем огнетушитель
В осенне-зимний период опасность пожара в доме возрастает, поскольку увеличивается нагрузка на электронагревательные приборы и проводку, активно эксплуатируются печи. Специалисты 1 ОНПР по городу Перми УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю и Департамента общественной безопасности администрации города Перми напоминают, что необходимо регулярно проверять исправность электропроводки, розеток и выключателей, а при наличии печного отопления – своевременно чистить, ремонтировать и белить дымоходы. На случай возникновения пожара хорошо иметь дома огнетушитель. В свежем выпуске газеты «Эфир» рассказывают о разных видах огнетушителей и особенностях их применения. Не пропустите.
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