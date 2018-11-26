В крае формируется система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов

С 2017 года Пермский край участвует в реализации пилотного проекта Минтруда РФ по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Для реализации основных задач проекта закуплено оборудование согласно стандартам оснащения реабилитационных учреждений, рекомендованных Министерством труда и социального развития РФ. Читайте подробности в свежем номере газеты «Эфир».