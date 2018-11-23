«Спокойной ночи, малыши!» смотрит третье поколение детей
«Спокойной ночи, малыши!» – самая первая на отечественном телевидении детская передача и рекордсмен по продолжительности существования: 26 ноября ей исполнится 55 лет. Программа, которую смотрит уже третье поколение детей, еще ждет своего биографа: и ведущим, и куклам, и сотрудникам редакции есть что вспомнить. Читайте большой материал о самой любимой детской передаче в свежем номере газеты «Эфир»!
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