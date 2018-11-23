Владимир Машков отказался бегать с Джоли
В Голливуде Машков снялся в пяти картинах и получил предложение сыграть напарника главной героини в фильме «Лара Крофт-2», от которого решил... отказаться! В тот момент ему представилась уникальная возможность снять фильм «Папа», о котором он давно мечта. Пришлось выбирать: бегать рядом с Анджелиной Джоли или делать фильм, который очень хотелось. Впрочем, Голливуд от него не отвернулся: в 2011 году актер снялся с Томом Крузом в фильме «Миссия невыполнима. Протокол «Фантом».
Две кинопремии «Ника», два «Золотых Орла», два «Святых Георгия» – Владимир Машков, несомненно, является одним из самых талантливых актеров современности. К 55-летию артиста, которое он отметит 27 ноября, можно вспомнить еще несколько интересных цифр из его биографии. Подробности в новом номере газеты «Эфир».
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