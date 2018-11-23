Сергей Шнуров - певец абсурда
Сергей Шнуров однажды назвал себя певцом абсурда. «Абсурд не как жанр, а как понятие. Абсурд – это как раз то, в чем мы живем», – пояснил он. Насчет реальности можно поспорить, но в собственной жизни лидер группы «Ленинград» прекрасно совмещает несовместимое... Читайте подробности в свежем номере газеты «Эфир».
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