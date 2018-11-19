Как поменять управляющую компанию?
Если качество работы управляющей компании, которая обслуживает ваш дом, вас не устраивает, ее можно поменять. При этом важно оформить смену управляющей компании правильно. Как? Читайте в рубрике «Юридический вопрос» пермского еженедельника «Эфир».
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