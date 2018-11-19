Алексей Баталов к славе относился с иронией

Алексей Баталов, который сыграл мужчину мечты всех советских женщин – слесаря Гошу в фильме «Москва слезам не верит», над своим героем иронизировал. Да и к собственной славе относился с иронией. Но мы-то знаем, что актер, которому 20 ноября исполнилось бы 90 лет, был из тех, которые ценятся на вес золота. И жизнь у Алексея Владимировича была.... Какой? Читайте в рубрике «ТВ Юбилей» нового выпуска еженедельника «Эфир».