Любимый второй папа
19 ноября отмечается Международный мужской день, 20-го – Всемирный день ребенка. А какой мужчина для ребенка самый главный? Конечно, папа! Даже если этот папа не родной. Историями о своих любимых отчимах делятся на страницах нового выпуска газеты «Эфир» Ксения Алфёрова, Ангелина Вовк, Тамара Сёмина и другие известные артисты.
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