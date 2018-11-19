Любимый второй папа

19 ноября отмечается Международный мужской день, 20-го – Всемирный день ребенка. А какой мужчина для ребенка самый главный? Конечно, папа! Даже если этот папа не родной. Историями о своих любимых отчимах делятся на страницах нового выпуска газеты «Эфир» Ксения Алфёрова, Ангелина Вовк, Тамара Сёмина и другие известные артисты.