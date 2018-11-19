Наталья Крачковская: «Будущее за 130-90-130!»
"Не обращайте внимания на этих щепок с параметрами 90–60–90, которые уже давно вышли из моды. Будущее за 130–90–130! Надо, чтобы мужчине было на чем глаз остановить", – говорила Наталья Крачковская. И ведь знала, о чем говорила. Эта выдающаяся во всех отношениях актриса, которая 24 ноября отметила бы свое 80-летие, всегда пользовалась вниманием мужчин как в личной, так и в профессиональной жизни. Подробности - в свежем номере газеты «Эфир».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Пермское телевидение - это...
Пермское телевидение: моменты истории
Пермское телевидение поздравляют с юбилеем
Пора защитить персональные данные
Домашний ужин - быстро и вкусно
Линолеум под ламинат: плюсы и минусы
«Годунов»: грандиозная сага с захватывающим сюжетом
Непапины дочки
К 60-летию Пермского телевидения: новости как образ жизни
Всемирный день мужчин отмечают в первую субботу ноября
Добавить комментарий: