К тележурналистике сложно относиться как к обычной работе. Это призвание, дело жизни, которое захватывает человека целиком. В юбилейный для ГТРК «Пермь» год мы поговорили с журналистами телекомпании и узнали, что для них пермское телевидение – это...

...СБЫВШАЯСЯ МЕЧТА

АРТЕМ КАЗИН, корреспондент программы «Вести – Пермь»: «Пермское телевидение для меня – то место, где прошла почти половина моей жизни. В детстве я жил недалеко от телевышки, в микрорайоне Садовый. Как-то мы с другом решили попасть на телевидение во что бы то ни стало. Перелезли через забор, поскольку пропуска у нас, конечно, не было, и зашли в главный корпус. Через несколько минут нас увидел Никита Чернов. Узнав, что мы находимся на территории, мягко говоря, незаконно, он обрадовался и устроил нам мини-экскурсию: провел в студию, показал текущую работу телецентра. Обратно мы выбрались точно так же, через забор, с твердым намерением когда-нибудь попасть сюда на настоящую работу. И вот я пришел сюда в 2002 году, сразу после окончания университета, и работаю до сих пор».





...НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СЕРГЕЙ ОВЧИННИКОВ, корреспондент программы «Вести – Пермь»: «Для меня пермское телевидение – это в первую очередь средство коммуникаций. На сегодня это самый простой и доступный способ получить свежую, качественную и, самое главное, проверенную информацию. По качеству «картинки», монтажа региональный эфир сегодня ничем не отличается от федерального. При этом наполнение у пермского телевидения, как и раньше, остается самое «народное». Большинство тем, которые поднимают наши программы, близки каждому жителю края. И несмотря на развитие Интернета, я уверен, что и через 60 лет нам будет что рассказать зрителям. Например, каждый год мы снимаем сюжеты, посвященные жилищно-коммунальному хозяйству. Остаются актуальными проблемы запуска тепла. Вопросы повторяются, только людям, которые замерзают в своих квартирах, от этого не легче. Сегодня существует множество контролирующих ведомств, но не всегда система срабатывает даже после официального обращения. А вот после того, как проблема конкретного дома обозначена в телеэфире, решение, как правило, находится в кратчайшие сроки».





...СЕМЬЯ

ПАВЕЛ КУЗНЕЦОВ, ведущий программы «Вести – Пермь»: «Для меня пермское телевидение – это семья. Когда я пришел сюда в 18 лет, здесь царила уникальная обстановка семейственности. Режиссер Маргарита Ивановна Гробова и редактор утреннего канала Вера Лукьяновна Шахова стали моими «телевизионными мамами». На телевидении я познакомился и со своей будущей женой. Она работала в отделе кадров, я приносил какие-то бумажки… и случилась семья, родились дети. А сегодня в телевизионных проектах участвует мой сын Ваня. В первый раз он сюда пришел, когда ему был всего годик. Ровно 10 лет назад мы снимали юбилейный ролик к 50-летию пермского телевидения. Меня попросили с ребенком прийти на работу, но я не знал, что нужно будет делать. Ваня забрался в телестудию, сел в кресло – маленький такой, голову еле видно было из-за моего рабочего стола, – и это попало в ролик. А в 2016 году Ваня вместе со мной стал ведущим рубрики «Школа на пятерку» в программе «Пульс города». Наверное, больше всего его тогда впечатлило, что журналистский труд такой тяжелый. Первую передачу в гимназии № 33 мы снимали 4,5 часа. На улице было 35 градусов – июль. После съемок Ваня пришел домой, упал на диван и сказал: «Теперь я понимаю, почему ты, папа, вечером приходишь иногда такой уставший...» Он ощутил на себе, что это действительно сложно. Но ему понравилось. До сих пор, когда я его спрашиваю: «Кем ты хочешь быть?» – он отвечает: «Я хочу быть как ты».

...ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

МАРИЯ ШИЛОВА, корреспондент программы «Вести – Пермь»: «Как бы амбициозно это ни звучало, мы помогаем людям. Я говорила это, будучи студенткой-практиканткой, и повторю сейчас, когда за спиной семилетний опыт работы на телевидении. Наверное, самый яркий пример – это наше сотрудничество с «Русфондом». Конкретно я сотрудничаю с ним на протяжении пяти лет. И одна девочка, Софья Князева, стала для меня больше, чем героем моего сюжета. Ее диагноз – несовершенный остеогенез, проще говоря, хрупкие кости. Когда мы с ней встретились впервые, пятилетняя Софа не ходила, только сидела на своем стульчике и перебирала куколок. Мы сняли о ней сюжет, с помощью телезрителей собрали для нее средства – намного больше, чем нас просили. Софа побывала в Москве на реабилитации. Года через два мы встретились с ней, и она рассказала, что за эти два года у нее не было ни одного перелома – это очень важно. Совсем недавно мы увиделись с Софой вновь – нужно было собрать определенную сумму, чтобы продолжить реабилитацию в Москве. Мы купили букет, куклу, поехали к ней. Каково же было мое удивление, когда Софа встретила меня в коридоре сама! Мы договаривались с ней, что она будет учиться ходить, и она учится. Не всё пока получается, но успехи она делает невероятные. И я думаю, что у нее всё будет хорошо. Это, конечно, не только наша заслуга. Это в первую очередь заслуга наших телезрителей, которые вместе с нами и с «Русфондом» делают большое дело».

...СУДЬБА

КОНСТАНТИН ШИЛОВ, шеф-редактор программы «Вести – Пермь»: «Пермское телевидение и телевидение вообще – это, без преувеличения, вся жизнь. Сюда я попал, еще учась в школе, и вот до сих пор здесь, а это уже 20 лет. За это время я пробовал заниматься другими делами и профессиями, но с годами понял, что все-таки больше всего люблю делать ТВ! Это профессия – а скорее стиль жизни, которая дает возможность быть всегда на острие времени, чувствовать его, наслаждаться им, проживать жизнь в ее концентрированном виде: люди, явления, стремительно меняющаяся информация – всё перед глазами! К тому же я и свою вторую половинку нашел на телевидении, поэтому сейчас уж точно: ТВ – это судьба во всех смыслах...»

...ШКОЛА

КАРИНА БУРЬЯН, корреспондент программы «Вести – Пермь»: «Пермское телевидение для меня – это место, где я начала свою профессиональную карьеру, попав сюда в 19 лет на практику. За те 6 лет, которые я здесь, успела побывать в самых разных уголках Пермского края. Общение с любимыми артистами, музыкантами, писателями, художниками, режиссерами – вот что помимо опыта дает мне работа на пермском ТВ. А благодаря навыкам, полученным в процессе работы, я успешно защитила диплом журналиста в ПГНИУ. Мой диплом был творческой работой: я снимала документальный фильм об известной в Перми женщине-летчице Галине Смагиной. Опыт, полученный в ГТРК, помог мне спланировать структуру фильма, провести интервью. В моей работе есть архивные кадры из документального фильма «Вас приветствует командир корабля...», снятого студией «Пермьтелефильм», – там Галина запечатлена молодой. На сопоставлении тех съемок и нынешних строилась сюжетная линия моей работы. Когда я сдавала госэкзамены, принесла самое толстое портфолио (наличие портфолио было одним из критериев оценки). К тому времени я уже 3 года работала в телекомпании, и текстов скопилось немало. Так что спасибо большое пермскому телевидению за мои успехи! Кроме того, я получила приглашение на Молодежные Дельфийские игры, где была в составе делегации Пермского края».

...ЭКСТРИМ

МИХАИЛ СТАРОДУБ, ведущий программы «Проверено на себе»: «Каких только историй не случалось со мной за время съемок для пермского телевидения! Однажды мы снимали кунгурский фестиваль «Небесная ярмарка». Мы с оператором к 6 утра приезжаем в условленное место. В корзину забиваются пилот шара, я, оператор Боря Петухов, еще два каких-то незнакомых мужика и две девочки лет 12. А корзина небольшая. В ней еще стоят 4 баллона с топливом и наша здоровенная камера. В итоге у нас нижние части тела ограничены корзиной, а верхние выпирают за ее пределы. Мы начинаем взлетать, и пилот заявляет: «Ребята, не облокачивайтесь на стены корзины, она хлипкая». А не облокачиваться нельзя – корзина набита слишком плотно. Видимо, это была шутка. Взлетели метров на пятьсот, и пилот говорит: «Ребята, а кто-то взял с собой ключ переключить вентиль на баллонах? У нас в этом баллоне заканчивается газ».

И я по его глазам понимаю, что это уже не шутка. Каким-то образом мы на полу углядели этот ключ. Летим дальше. Я говорю: «Давайте будем приземляться, мы всё отсняли». И мы приземляемся. Очень быстро. Почти падаем на какое-то поле. Корзина шмяк об землю! Дети, мужики, баллоны, Боря – все на мне. Шар с лежащей корзиной тащит по полю – прямо на линию высоковольтных передач. Я пилоту говорю: «Либо вы прямо сейчас нас останавливаете, либо мы должны взлететь. Иначе мы ляжем на провода!» Он дает газу, мы перелетаем через перелесок. Следующий удар корзины пришелся о трассу Кунгур – Березовка. К счастью, ранним утром автомобилей не было. Мы газуем, перелетаем очередной перелесок и в третий раз падаем на землю. Мне всё надоедает, я вылезаю из корзины, и наша поездка заканчивается. На пилота мы глядим очень неодобрительно. А он говорит: «Классно полетали!»

...ДРУЖНАЯ КОМАНДА

ЛАРИСА СУХОДОЛОВА, корреспондент программы «Вести – Пермь»: «Пермское телевидение для меня – это прежде всего мой коллектив – редакция «Вести – Пермь». Это самая дружная и слаженная команда в Пермском крае – говорю уверенно, хотя бы потому, что все вместе мы работаем уже не менее 10 лет, а многие – и 15, и 20. Отношения теперь уже больше дружеские, родственные. Это очень круто не только в плане микроклимата, но и в работе – понимаем друг друга без лишних слов, что при создании новостного выпуска порой играет самую важную роль... Благодаря работе на ТВ исполнились некоторые мои мечты, причем в рабочее время: я говорю о прыжках с парашютом, погружениях в воду и подобных экстремальных приключениях. Но гораздо важнее моменты, когда благодаря твоему сюжету решается проблема конкретной семьи, когда чиновники начинают шевелиться и выполнять свою работу, когда поддерживаешь энтузиастов-одиночек с отличными идеями. Это самое потрясающее чувство – когда в твоих силах оказать реальную помощь».