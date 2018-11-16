Пермское телевидение: моменты истории

1 октября 1956 года началось строительство Пермского телецентра. Вместо запланированных трех лет оно благодаря шефской помощи пермских предприятий было завершено за полтора года.

8 июня 1958 года в ходе первой официальной телетрансляции, которую сотрудники Пермского телецентра провели вместе с коллегами с Центрального телевидения, были показаны выпуск новостей, передача «Два детства», концерт местных артистов из телестудии и фильм «Карнавальная ночь». 4 ноября 1958 года Пермский телецентр был принят государственной комиссией в постоянную эксплуатацию.

В 1960 году на пермский экран выходит телегазета «С объективом по родному краю». Уже через год программа получила диплом Центрального телевидения СССР за удачно найденную форму подачи информационного материала. В дальнейшем под названием «Прикамье вечернее» она просуществовала на Пермском телевидении более 25 лет.

В 1962 году запуск радиорелейной линии дал возможность начать в Перми регулярные трансляции из Москвы Центрального телевидения. До этого в Прикамье было только местное телевидение.

В 1964 году в прямом эфире на весь Советский Союз выходит «Голубой огонек», подготовленный Пермским телевидением (режиссер – Лев Футлик).

В 1965 году Пермское телевидение снимает свой первый полнометражный художественный фильм «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова, второклассника и второгодника» (режиссер – Константин Березовский). Картина имела ошеломляющий успех, ее закупили 37 стран мира.

В марте 1965 года в глухой прикамской тайге совершил посадку космический корабль Павла Беляева и Алексея Леонова. Одним из первых, кто пробился к космонавтам, был кинооператор Пермской студии телевидения Анатолий Гробов. В тот же день этот сюжет был передан в Москву для трансляции по Центральному телевидению.

В 1972 году Центральное телевидение СССР показало телеспектакль Пермского телевидения «Хлеб» (режиссер – Владимир Баранов) по одноименному роману Д. Мамина-Сибиряка.

В 1975 году в цикле передач Центрального телевидения был организован телемост Пермь – Берлин, во время которого немецкий певец Эрнст Буш исполнил популярные советские песни вместе с ансамблем ПГУ «Бригантина».

В 1976 году Пермское телевидение стало цветным.

В 1980 году в Москве прошли Олимпийские игры. Пермская телестудия стала одной из немногих в стране, кому выпала честь освещать эти спортивные состязания.

В 1984 году пермский режиссер Михаил Заплатин пригласил знаменитого артиста Иннокентия Смоктуновского поехать в экспедицию для натурных съемок фильма «Седой Урал», а затем озвучить его. Фильм получил международную известность.

В 1992 году комитет по телевидению и радиовещанию Пермского облисполкома был преобразован в Пермскую государственную телерадиокомпанию «Т7».

В 1990-е годы в России была учреждена, пожалуй, самая высокая награда в области телевизионного искусства – «ТЭФИ». Лауреатами этого конкурса стали сотрудники ГТРК «Т7» Сергей Тупицын с фильмом «Пермь, Омск – далее везде» (1997 год) и Вероника Дукаревич с ток-шоу «Частная жизнь» (1998 год).

В 1998 году по инициативе работника ГТРК «Т7», армейского офицера-отставника Евгения Канторовича и при активной поддержке администрации Пермской области был впервые проведен Межрегиональный фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России». С тех пор в Пермь ежегодно съезжаются журналисты со всей России для участия в этом конкурсе.

В 2000 году на V Всероссийском фестивале СМИ «Вся Россия» Пермская ГТРК «Т7» была признана лучшей региональной компанией страны.

В 2006 году ГТРК «Т7» стала филиалом ВГТРК под названием ГТРК «Пермь».

В январе 2007 года благодаря активной поддержке ВГТРК было открыто региональное информационное вещание на федеральном телеканале РИК «Вести» (теперь «Россия-24»). С тех пор ГТРК «Пермь» является одной из немногих компаний в системе ВГТРК, которая ежедневно вещает на трех федеральных телеканалах: «Россия-1», «Россия-24», «Россия-Культура».

В 2010 году на I Всероссийском фестивале для детей и юношества «Мир Бибигона» Пермский телевизионный детский творческий конкурс «Формула успеха» получил диплом победителя. Уже 11 лет этот конкурс, проводимый ГТРК «Пермь», поддерживает юные дарования Прикамья.

1 августа 2017 года ГТРК «Пермь» включилась в цифровое эфирное вещание по всей территории Пермского края на телеканалах «Россия-1», «Россия-24» и на «Радио России». Этому историческому событию предшествовала глобальная модернизация всего технического комплекса ГТРК «Пермь», которая позволила перейти к работе в «цифре». В свои 60 лет Пермское телевидение идет в ногу со временем!