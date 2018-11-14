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Пермское телевидение: моменты истории →

Пермское телевидение поздравляют с юбилеем

Трутнев

Поздравляю всех жителей Пермского края, работников Пермского телевидения с праздником!

                Я хорошо знаю, что на Пермском телевидении работает очень много талантливых людей, неравнодушных к родному краю.

                Мы часто думаем, что телевидение просто дает информацию. Это не совсем так. Телевидение еще и в определенной степени формирует будущее, потому что телевидение не только рассказывает о том, что происходит, – оно создает определенные мотивации, определенный тренд движения вперед. Это очень важно, потому что только все вместе, объединившись, жители Пермского края могут сделать край счастливее. Спасибо Пермскому телевидению за эту работу!

Ю. П. Трутнев,

заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

 

 

 

 

Решетников 

                Дорогие друзья!

                60 лет назад с появлением телевидения в нашем регионе началась новая эпоха. За это время региональное телевидение шагнуло далеко вперед, и ваша компания по-прежнему удерживает в Пермском крае лидерские позиции.

                Вы остаетесь ориентиром в информационном пространстве. Вам удалось сохранить главное – оперативность и объективность, актуальность и высокое качество материалов. Подтверждение этому – доверие зрителей и целый ряд федеральных и межрегиональных телевизионных наград.

                Популярность и востребованность ГТРК «Пермь» – результат профессионализма всей команды. Вы делаете свою работу с увлечением и искренней любовью.

Благодарю вас за большой вклад в освещение жизни и развития Пермского края. Уверен, вы и дальше будете в центре всех событий экономики, политики, спорта и культуры нашего региона.

Желаю вам успешной реализации новых идей и проектов, высоких рейтингов, вдохновения и поддержки зрителей!

М. Г. Решетников,

губернатор Пермского края.

 

 

 

 

 

Сабитов 

                Уважаемые коллеги!

                Рад поздравить коллектив и телезрителей Пермского края с 60-летним юбилеем!

Филиал ВГТРК ГТРК «Пермь» по праву является правопреемником, первооткрывателем и родоначальником Пермского телевидения.

                С вашим появлением в эфире 60 лет назад пермяки получили первый опыт телевизионного общения, золотыми буквами в историю не только пермского, но и российского телевидения вписаны фильмы режиссеров Михаила Заплатина и Константина Березовского, программы передач для Всесоюзного телевидения режиссера Льва Футлика, телевизионная пермская мультипликация.

                Благодаря инициативе сотрудников компании в Перми удалось создать и на протяжении многих лет проводить Межрегиональный фестиваль военно-патриотических программ «Щит России», конкурс детского творчества «Формула успеха».

                Быть всегда в гуще событий – отличительная черта редакции «Вести – Пермь», а ее повседневная работа на протяжении всех лет – это теперь живая телевизионная летопись Прикамья.

                Региональные информационные выпуски, репортажи, тематические программы, фильмы, которые производятся в стенах компании, отличаются оригинальностью замысла, высоким качеством творчества и технического исполнения. Об этом свидетельствуют многочисленные награды на конкурсах и фестивалях, в том числе и самого престижного российского конкурса «ТЭФИ-Регион».

                Высокий профессионализм сотрудников компании, азарт, готовность открывать новые творческие и технические горизонты – гарантия того, что и впредь ГТРК «Пермь» будет пользоваться доверием аудитории, сохранять свои лидирующие позиции.

                От имени руководства ВГТРК искренне благодарю коллектив за плодотворный созидательный труд, верность профессии и высокое мастерство!

                Желаю добра, благополучия и крепкого здоровья!

 Р. А. Сабитов,

заместитель генерального директора –

руководитель Регионального департамента ВГТРК.

Метки: 60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ, в Перми, СМИ

Опубликовано: 14.11.2018 в 18:33 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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Пермское телевидение: моменты истории →

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