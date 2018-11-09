Пора защитить персональные данные

Устали от бесчисленных телефонных звонков и СМС-сообщений с незнакомых номеров с предложением кредитов и прочих «благ»? Возможно, вам пора защитить свои персональные данные от незаконного использования. Как это сделать, читайте в свежем номере газеты «Эфир».