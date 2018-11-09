Домашний ужин - быстро и вкусно

Домашний ужин для многих это не просто прием пищи, но и возможность собраться всей семьей за одним столом. В рубрике «Быстро и вкусно» свежего выпуска газеты «Эфир», представлены несколько рецептов простых и сытных блюд – мясные ватрушки, пирожки «бомбочки», ароматная картошечка - то, что нужно для холодных вечеров.